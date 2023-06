“Esa democracia que no nos tomaba en cuenta porque en la Constitución Política del Estado no estábamos los aimaras, quechuas, guaranís, chiquitanos, no estábamos, recién con el Estado Plurinacional (estamos incluidos). Wiphala, Estado Plurinacional; tricolor, República”, manifestó el vicepresidente.

“Consenso no es lo que yo quiero, no es lo que el hermano quiere, no es lo que la hermana quiere, consenso es lo que todos queremos, mientras democracia hermanos, democracia relacionada con la tricolor, consenso relacionado con la wiphala. En democracia existe la palabra someter, en democracia las mayorías someten a las minorías o las minorías se tienen que someter a las mayorías, y someter al prójimo no es vivir bien, así como robar y mentir no es vivir bien, someter al prójimo no es vivir bien, y nuestra lucha es contra todo tipo de sometimiento venga de donde venga”, remarcó.

*La publicación de la segunda autoridad del país se produjo después de que Página Siete cometiera una imprecisión en una nota anterior y afirmara que Choquehuanca dijo durante su intervención que la tricolor representa a la democracia del sometimiento. Pedimos disculpas a nuestros lectores y al vicepresidente.