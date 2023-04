La dirigencia de la Federación de Comunidades Interculturales de Chimoré, Trópico de Cochabamba, emitió un voto resolutivo de emergencia y determinó que el vicepresidente del Estado, David Choquehuanca, no puede ingresar a esa zona si es que no cuenta con una “autorización” de las organizaciones sociales y/o municipales, de hacerlo, no se harán responsables de lo que pueda pasar.

“Estamos emitiendo un voto resolutivo por el motivo de una visita de nuestra autoridad nacional, sin previo conocimiento de nuestra federación, ni mucho menos de nuestro municipio, es por eso que el ampliado ha determinado, no vamos a recibir a ninguna autoridad sino tiene autorización de nuestras organizaciones matrices, también de nuestro municipio”, advirtió Elena Almendras, ejecutiva de la Federación de Mujeres Interculturales de Chimoré.

Luego de enterarse de una visita de Choquehuanca a la región, los interculturales de Chimoré sostuvieron hoy un ampliado de emergencia en la que participaron dirigentes de las 15 centrales, el alcalde, subalcaldes y concejales del municipio.