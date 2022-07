Choquehuanca: No quieren que haya nuevos líderes, pero no nos van a detener, ya hemos despertado

En el primer encuentro de juventudes aymaras, el vicepresidente David Choquehuanca sostuvo que las nuevas generaciones no pueden seguir excluidas por algunos que se opongan a los nuevos liderazgos, y advirtió que no los van a detener porque despertaron.

“Nuestros hijos no pueden seguir igual que nosotros, jisk’achata (disminuidos), no podemos seguir excluidos y no podemos seguir caminando detrás de unos cuantos. Somos millones, somos mayoría. Hermanos, política es hacer. Política es hacer, luraña, no es maiña, pedir. Si somos millones... por eso pues no quieren que haya nuevos líderes, no quieren que nos unamos, pero no (nos) van a detener, ya no. Ya hemos despertado y vamos a seguir”, sostuvo Choquehuanca durante su intervención, según reporte de ANF.

El evento se llevó a cabo el viernes y reunió a delegaciones de las 20 provincias del departamento de La Paz en el hall de la Vicepresidencia. Los jóvenes destacaron la importancia del encuentro.

“Si hay sociedades, organizaciones, que están en contra de la formación de liderazgos, eso es egoísmo y el egoísmo no es bueno en ningún lugar, porque si queremos crecer como patria, debemos crecer colectivamente”, sostuvo un joven aymara que participó del evento.