Choquehuanca: Nos han humillado 500 años, pero con Evo empezamos a caminar con nuestros pies

Durante un acto en Independencia, Cochabamba, el vicepresidente David Choquehuanca dijo este viernes que en anteriores gobiernos no se tomaba en cuenta a los aymaras, quechuas, chiquitanos, yuracarés, pero en el gobierno de Evo Morales cambió ese panorama.

“La República no tomaba en cuentan a los aymaras, quechuas, chiquitanos, yuracarés, no tomaba en cuenta nuestro quechua, hermanos, no tomaba en cuenta nuestros idiomas. La República quería aplastarnos, nos han humillado 500 años, hemos sufrido humillaciones, exclusiones y desde el 2006, junto a nuestro hermano Evo, hemos empezado a caminar con nuestros propios pies”, señaló Choquehuanca.