“Nuestra lucha no es entre nosotros, nuestra lucha es contra el colonialismo, el imperialismo, el capitalismo”, remarcó.

“Este aniversario tiene que ser para reavivar la lucha de nuestros antepasados, tiene que ser para fortalecernos, tiene que ser para meditar, reflexionar y superar cualquier problema interno que tengamos. Resolver en nuestra casa y no gritarnos a través de los medios de comunicación”, manifestó la autoridad de gobierno.

Señaló que desde la fundación de la República nunca se ha dejado de luchar contra el colonialismo interno y externo y esa lucha sigue en la actualidad.

“Pero no van a lograr alejarnos de nuestras comunidades, de nuestras raíces, y no van a lograr dividirnos, aunque muchos de nosotros ingenuamente nos prestamos a ese juego de los que nos quieren dividir y hacemos circular mentiras a través de las redes sociales, pero no van a lograr dividirnos”, indicó.

Para Choquehuanca, no se concretará la división porque las organizaciones sociales son fuertes y están organizadas para garantizar la unidad, el equilibrio y la armonía.

Mencionó la necesidad de fortalecer el proceso de cambio y las organizaciones sociales para hacer respetar a las autoridades de gobierno que han sido elegidas por el pueblo.

“Ningún boliviano hermanos puede tratar de dañar a nuestras autoridades, elegidas por nuestros pueblos, estarían yendo contra nuestros pueblos, y tenemos que aprender a respetar la decisión de nuestros pueblos”, manifestó.

Las declaraciones se dan luego que en la semana las peleas internas entre evistas y renovadores del MAS se agudizaron con acusaciones contra familiares de las autoridades. Por un lado, los evistas exigen investigación contra el hijo del presidente Luis Arce por supuestos negociados con el tema del litio; por otro lado, los renovadores pidieron investigar a los hijos de Evo Morales.