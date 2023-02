El Vicepresidente David Choquehuanca participó este viernes en la inauguración del Ampliado Extraordinario Departamental de la Federación Única de Trabajadores de Pueblos Originarios de Chuquisaca, en el municipio de Zudáñez. La autoridad pidió líderes dispuestos a jugarse por el pueblo y “que sean capaces de dar su vida”.

“Tiene que haber muchos líderes que estén dispuestos a jugarse por el pueblo y no piensen en ellos; que sean capaces de dar su vida. Hay que dejar los intereses regionales, personales y de grupo, porque si no, vamos a hacer daño a nuestra organización y no podemos. Hay que ayudarnos y cuidarnos entre nosotros”, sostuvo Choquehuanca, según una nota de prensa de Vicepresidencia.

Durante su discurso, la autoridad solicitó a los asistentes luchar en busca de consolidar la unidad con diferentes organizaciones sociales del país. “Desde el movimiento campesino, tenemos que proyectar la unidad de todo el pueblo”, afirmó.