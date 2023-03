La Convención de 1961 establece a la hoja de coca como estupefaciente. “Se ha cometido un error histórico” juzgó Choquehuanca y según dijo fue “atentado a la cultura de los pueblos originarios” y “violación” a su soberanía.

“Durante seis décadas, los operadores de la geopolítica de dominación del occidente han intervenido” el cultivo del arbusto considerado “sagrado” en la Constitución Política del Estado de Bolivia de 2009.

“Cuando se cae la cortina de mentiras sobre la hoja de coca, es momento de liberar la verdad y lograr que la humanidad conozca, la verdad sobre la sagrada hoja de coca. No es posible que la desinformación y la posverdad sobre lo que no es la hoja de coca y sobre los efectos que no genera en el organismo humano se imponga a la verdad”, manifestó.