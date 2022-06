Choquehuanca recomienda no tener sexo, no comer carne ni beber alcohol para recibir el Año Nuevo Aymara

El vicepresidente David Choquehuanca recomendó este miércoles a la población “limpiar los cuerpos” antes de visitar el templo de Tiwanaku para la celebración del Año Nuevo Aymara. Recomendó no comer carne, no beber alcohol ni tener sexo 40 días antes del solsticio.

“40 días antes, hermanos, no carne; 40 días antes, no trago, ni una gota de alcohol, tenemos que limpiarnos; 40 días antes, no sexo, tenemos que prepararnos (...). Hagan la práctica, hermanos, así hacían nuestros abuelos, ustedes saben, hermanos”, manifestó Choquehuanca.

Las declaraciones surgieron en el acto de presentación del Año Nuevo Andino, Amazónico y Chaqueño, en el que se cumplen 5530 años, y que se celebra cada 21 de junio. El acto público se realizó en la plaza Murillo.