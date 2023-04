El diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas, quien es el interpelante, cuestionó a Choquehuanca por, presuntamente, proteger a titular del Ministerio de Gobierno. Indicó que la reprogramación no fue avisada con el tiempo establecido en el reglamento.

La autoridad debía comparecer ante el Parlamento en mayo del 2022. La primera reprogramación fue para julio, la segunda para diciembre de ese año, la tercera para este 13 de abril. No obstante, ahora, la interpelación fue reprogramada para el 6 de diciembre.

“No se cumple el reglamento, que señala que se tiene que instalar la sesión y si hay una solicitud, la Asamblea Legislativa decide si es justificada o no para que se pueda reprogramar esa interpelación”, detalló Pedrazas.

El parlamentario señaló que Del Castillo debe explicar sobre el caso de los autos robado en Chile, que eran vendidos en Santa Cruz, con complicidad de jefes policiales. Agregó que se debe conocer si en este hecho, no hay otras irregularidades como el tráfico de sustancias controladas.

“La reprogramación de la interpelación no las notificaron hoy. Si el ministro no nos puede responder a nosotros como diputados, cómo es que brinda seguridad a la población si tiene miedo de venir a esta Asamblea (...). Esta no es la única interpelación, aquí hay una protección, porque por las pugnas que hay en el MAS saben que este ministro va a terminar censurando”, enfatizó.