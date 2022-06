Choquehuanca se reúne con bolivianos en Argentina

El vicepresidente David Choquehuanca participó el sábado en una reunión de confraternización con la comunidad boliviana residente en Buenos Aires, Argentina. Durante el encuentro, la autoridad abogó por la unidad de los pueblos, el respeto a su soberanía y pidió “sanar” la justicia y la política en Latinoamérica.

“Nuevamente empezamos a hablar de la patria grande y trabajar en la unidad, en la esperanza. Estamos en una etapa en la que necesitamos sanar la justicia, hay que devolverle la ética a la política, hay que escuchar al camino de la verdad que es el camino para recuperar nuestros códigos”, precisó el Vicepresidente en el encuentro realizado en Lomas de Zamora.

Resaltó el proceso que vive la región en los últimos años con la tendencia de los nuevos gobiernos. Mencionó que la llegada de presidentes como Néstor Kirchner, Luiz Inácio Lula da Silva, Evo Morales o Hugo Chávez generó un cambio que apostó por la integración, como una forma de “retornar al camino del respeto”.

“Nuestro continente ha sido descuartizado por algunas banderas nacionales, pero nosotros no hemos perdido nuestras raíces, nunca nos hemos olvidado de nuestro Abya Yala. El racismo, la división, el odio llegó con el colonialismo, que nos dividió y saqueó nuestros recursos”, dijo.

Sostuvo que se busca la soberanía mental, “ya no más muros mentales, ya no más muros físicos, ya no más muros legales... queremos inclusión, armonía, queremos la paz, eso estamos diciendo cuando levantamos nuestra wiphala”, resaltó.

La autoridad permanecerá en el vecino país por unos días más. Se prevé que el 21 de junio la Universidad Nacional de La Plata, de Argentina, lo distinguirá con el premio Rodolfo Walsh, en una ceremonia especial. El galardón es otorgado por la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.