Choquehuanca: “Si no eres buen padre, no vas a poder ser buen presidente”

En el Primer Encuentro de Amautas Intelectuales Quechuas llevado en la Universidad Mayor de San Simón (UMSS) de Cochabamba, el vicepresidente David Choquehuanca señaló este sábado que si una persona no es un buen padre no podrá ser un buen presidente o vicepresidente, porque un mandatario tiene que trabajar, escuchar y construir la unidad de todos.

“Las autoridades tienen que aprender a trabajar por los que han votado por ellos y por los que no han votado por ellos, tienen que construir la unidad. Si no eres buen padre no vas a poder ser buen presidente o vicepresidente”, aseveró la autoridad durante el acto.

Dijo que las autoridades no pueden fomentar la división de los bolivianos, sino tienen que aprender a respetar la voluntad soberana de los pueblos. Remarcó que las autoridades son electas para construir la unidad.