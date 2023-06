El vicepresidente David Choquehuanca cuestionó que se haya vetado a ministros y funcionarios públicos de participar en congresos por instrucción de la Dirección Nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS) y remarcó que el proceso de cambio es del pueblo.

“El Proceso de Cambio es patrimonio del pueblo boliviano. Pretender expulsar o vetar a quienes han arriesgado sus vidas por nuestro Proceso, liderado por el hermano Presidente Luis Arce, daña la unidad del instrumento político y también nuestra democracia”, señaló Choquehuanca en sus redes sociales.

El vicepresidente se pronunció luego de que la Dirección del MAS determinó vetar el ingreso a los congresos a funcionarios públicos y ministros alegando que solo buscan la división del partido.

“Nos hemos visto obligados a limitar la participación de todos los funcionarios públicos a nivel nacional en los congresos del MAS, no estamos hablando de diputados y senadores, porque son autoridades que son electas, solamente hablamos de las autoridades designadas como son los ministros, viceministros, directores y otros designados”, confirmó ayer Gerardo García, vicepresidente de la Dirección Nacional del MAS.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, también se pronunció sobre esta determinación y calificó de una decisión arbitraria de parte de la dirigencia del partido.

“Como militante de base no estoy de acuerdo con esta resolución de prohibirnos a los funcionarios públicos de asistir a los congresos, a los ampliados, no son pocos los que son dueños del MAS-IPSP, no son pocos, no son unos cuantos, somos todos los militantes, las organizaciones sociales lo han creado este instrumento político”, manifestó.

Montaño respondió a Evo Morales y Gerardo García indicándoles que siempre fue leal y apoyó la gestión anterior del MAS, por lo que seguirá con esa misma actitud respaldando al gobierno de Luis Arce. Dijo que el actual Gobierno está mostrando resultados positivos a la población.