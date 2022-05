Chuquisaca festeja; anuncian inversión de Bs 4.000 MM

A horas de celebrarse los 213 años del grito libertario del 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, oficialistas y opositores saludaron ayer en la Casa de la Libertad la gesta revolucionaria en un solemne acto en el que estuvieron el presidente Luis Arce, el gobernador Damián Condori, de la línea opositora al Gobierno, pero también el alcalde masista Enrique Leaño. El mandatario anunció una inversión de Bs 4.000 millones.

La sesión de honor que organizó la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca (Aldch) y el Concejo Municipal de Sucre mostró cómo partidarios oficialistas y opositores expresaron sus respetos al primer grito libertario de América.

Arce llegó a la plaza 25 de Mayo y luego del saludo militar ingresó a la Casa de la Libertad junto al vicepresidente David Choquehuanca. Arce estuvo también el año pasado en los festejos chuquisaqueños, algo que no ocurrió en 2020, cuando en plena cuarentena la entonces presidenta Jeanine Añez no llegó. Otros recordaron que el entonces presidente Evo Morales no vino a los actos de conmemoración de 2017, 2018 y 2019.

Arce fue flanqueado ayer por Choquehuanca a su derecha y el gobernador Condori a su izquierda. Condori causó polémica hace días por la invitación a Añez, procesada por el supuesto “golpe de Estado” de 2019. No se sabe si hoy arribarán a Sucre Carlos Mesa y Jorge Quiroga.

En la sesión, el presidente Arce recibió la Llave de Oro por parte del alcalde Leaño, luego el presidente de la Aldch, Ricardo Carnicel, le entregó la medalla Juana Azurduy de Padilla, máxima distinción departamental. La semana pasada, algunos opositores cuestionaron la distinción.

Anuncian acelerador lineal

En su discurso en la Casa de la Libertad, el presidente Arce anunció una inversión por más de Bs 4.000 millones en obras, además que el hospital de tercer nivel que se construye en la zona de Lajastambo en Sucre contará con un acelerador lineal.

El mandatario confirmó obras de inversión pública estatal para Chuquisaca en hidrocarburos, telecomunicaciones, electrificación; infraestructura vial, educativa, sanitaria y agroindustrial por más de Bs 4.000 millones.

Ayer, centenares de escolares de la Capital desfilaron con gran civismo por las calles de la Ciudad Blanca. Hoy se realizará la ofrenda floral, iza de banderas y el desfile cívico por el 25 de Mayo con militares y policías.