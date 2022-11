Chuquisaca, Oruro, Tarija y Potosí buscan compensación

Un nuevo conflicto está en ciernes. El gobernador de Chuquisaca, Damián Condori, anunció una reunión con sus pares de Oruro, Potosí y Tarija para impulsar un pedido de compensación al Gobierno por “equilibrio y justicia social”, ante una eventual pérdida de escaños luego del censo en 2024.

“Si (el Censo 2024) es para quitarnos más plata o un diputado más, prefiero no ir al censo; por eso estamos en contacto con estos departamentos (Potosí y Tarija), más Oruro, porque no estamos en condiciones de dar un diputado más a otro departamento”, confirmó Condori en conferencia de prensa.

La autoridad considera que el Gobierno debe dar una compensación a los departamentos que pierdan con el censo y aplicar con “equilibrio y justicia social” la distribución de recursos económicos y escaños parlamentarios. Esa distribución la hará el Tribunal Supremo Electoral hasta septiembre de 2024.

Condori alertó la posibilidad de que el departamento chuquisaqueño pierda escaños parlamentarios, debido a la migración de sus habitantes a otras regiones, especialmente del eje central del país. Luego recordó que después del Censo de 2012, las circunscripciones del departamento bajaron de seis a cinco, con lo que perdieron un diputado uninominal.

El Gobernador apuntó a Santa Cruz, región cuestionada por el paro cívico indefinido que duró 36 días, y acusó a sus autoridades de buscar “arrebatar” recursos y escaños a otras regiones.

“Santa Cruz está ganando, por eso ha hecho esa movilización, porque ellos quieren arrebatar a otros departamentos, piensan en ellos y no en otros departamentos, como Chuquisaca no vamos a ceder como esa vez que hemos cedido; si nos tenemos que movilizar, vamos a movilizarnos”, aseveró Condori. No se confirmó, pero es muy probable que la cita de los cuatro gobernadores se realice en la primera quincena de diciembre.

Tres regiones se pronunciaron

Cívicos y asambleístas de Tarija, Potosí y Oruro ya se expresaron sobre la discusión de un nuevo Pacto Fiscal y la creación de un fondo de compensaciones.

La anterior semana, la presidenta del Comité Cívico Potosinista Roxana Graz, señaló que se debe hablar de un nuevo Pacto Fiscal y también de una compensación de recursos a las regiones más deprimidas del país, después del Censo 2024.

En Oruro, el presidente del Comité Cívico, Adolfo Camacho, habló también de discutir un nuevo Pacto Fiscal para una redistribución de los recursos creando además un fondo de compensación para departamentos, que, según él, sufren la sangría de sus pobladores que prefieren buscar mejores horizontes en otras regiones del país e incluso fuera del país.

Por su lado, el asambleísta departamental tarijeño Mauricio Lea Plaza mencionó en agosto que frente al nuevo escenario económico para Tarija que tendrá menos renta petrolera, es necesario que las instituciones y organizaciones sociales se puedan sentar para debatir sobre un nuevo Pacto Fiscal.

El sábado fue aprobado el proyecto de ley por el censo en la Cámara Baja, que establece la aplicación de resultados del empadronamiento en las Elecciones 2025. El documento será debatido hoy por Senadores.