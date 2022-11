Cinco hechos dan cuenta que Evo y cocaleros buscan mostrar otra cara del Chapare

El proceso de transferencia del equipo Atlético Palmaflor a la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, bastión de Evo Morales, es el más reciente suceso que se suma a una hilera de al menos cuatro hechos que dan cuenta que el exmandatario y los cocaleros de esa región buscan mostrar otra cara del Chapare, alejada del tema de la coca. Analistas consideran que detrás hay una estrategia política.

La representación de los cocaleros (Morales) y el delegado de ese club se reunieron ayer y crearon una comisión “para llevar adelante la transferencia legal, además de la colaboración en el manejo administrativo del equipo”, reza el acta de la cita.

Según, Leonardo Loza, senador cercano al expresidente, no se trata de una venta y compra, sino de una transferencia. “Tenemos la idea de que el fútbol no es negocio, no es lucro (...). En ese marco, no hay ninguna venta, no hay ningún negocio, solo es una transferencia para cumplir con la legalidad”, expresó.