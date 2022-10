Cinco hechos muestran que el Chapare perdió hegemonía en el Legislativo

Tras un consenso con las bancadas de oposición, el 15 de marzo, el pleno de la ALP aprobó una reglamentación con modificaciones a nueve artículos del proyecto original. En ese momento, el diputado de Creemos José Carlos Gutiérrez apuntó al presidente de la Cámara baja, Freddy Manani, quien pertenecía a la facción evista, como un “radical” que no quería llegar a un acuerdo.

Cuando llegó el día, Castillo fue cuestionado por legisladores evistas, entre ellos Ramiro Venegas y Gladys Quispe, quienes buscaban su censura y lo tildaron de dar un informe “mentiroso”. La oposición se abstuvo de votar y la mayoría de diputados y de senadores del MAS optó por no censurarlo.

5) También, el 25 de octubre se procedió a la elección de la jefatura de bancada en Senado y del presidente de esa instancia camaral. Según fuentes del oficialismo, Andrónico Rodríguez fue reelecto como titular de la Cámara Alta, después de un cuarto intermedio y “con las justas”. La legisladora Virginia Velasco, identificada con el bando arcista, fue otra candidata que pugnó por el cargo.

La pulseta azul

El diputado oficialista Jhonny Pardo negó que los legisladores de la denominada ala evista pierdan espacios en el Legislativo. Expresó que en el tema específico de la jefatura de bancada, el caso no está definido y acusó de intromisión al mandatario Arce.

“El compañero Arce ha direccionado la elección de jefatura de bancada, nos ha convocado sin un orden del día (...). Es mentira que los renovadores ganen espacio o los otros pierdan espacios. En el caso de la jefatura de bancada, ha habido un error del compañero Arce”, sostuvo.

El legislador Patricio Mendoza detalló que varios diputados oficialistas enviaron una nota a la directiva para que convoque a una reunión y se solucione este malentendido y otros como el caso de su colega Rolando Cuéllar, quien fue expulsado del MAS. Agregó que en el partido “nadie piensa que uno u otros ganen espacios”.

“En la Asamblea no hay eso que unos ganen y otros pierdan. En la Asamblea, somos uno solo, no hay que unos son de Lucho y otros de Evo. La Asamblea es independiente del Ejecutivo. Eso de ganar o perder no se sabrá ahora, sino después de que cada quien haga sus gestiones”, aseguró el legislador.