Circula video que muestra que Policía y funcionarios de YPFB supuestamente dejaron a “cercadores” refugiarse en la refinería

En las redes sociales circula un video en el que se muestra que la Policía y funcionarios de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) dejaron a los “cercadores” refugiarse en la refinería de Palmasola, en la ciudad de Santa Cruz, donde había un grupo de afines al MAS que impedía el paso de cisternas para el abastecimiento de combustible.

“Compañeros, todos los que estaban en vigilia se escondieron adentro en Yacimientos (oficinas de YPFB Logística), el portero nos metió adentro, están ahí adentro escondidos toditos, no se preocupen compañeros”, se escucha decir en un mensaje de audio de WhatsApp que presuntamente corresponde a uno de los que impedían el ingreso y salida de cisternas.

Incluso en el video se muestra otro mensaje de texto de WhatsApp que dice: “Cuídense compañeros, están infiltrado los de la unión juvenil. Es culpa de este Gobierno que no pudo solucionar”. “Estamos bien, gracias a Dios nos abrieron las puertas (de) la refinería y estamos adentro”.

En un video se escucha de fondo la voz de una mujer, a quien se la nota agitada porque está corriendo dentro de las oficinas de la Refinería y mientras camina rápidamente afirma: “Ya rebasaron, ya llegaron, gracias a Dios nos metieron aquí en el este (dentro de la refinería). Lo agarraron a un compañero, lo han agarrado a alguien que no ha podido escapar (se la observa a alguien que está dentro de las oficinas públicas). Lo han agarrado, lo han agarrado no sé a quién ¿quién no pudo entrar?”.

Un grupo de vecinos levantó ayer por la noche el cerco que se había instalado en predios de la refinería de Palmasola, que impedía el paso de cisternas para el abastecimiento de combustible. La Policía reportó que ya no había cerco en el lugar y que los camiones ingresaban con normalidad.