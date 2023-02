“Tuve que salir prácticamente de urgencia el pasado 3 de febrero del país y ante la falta de boletos aéreos, tuve que hacerlo vía terrestre. Lamentablemente hasta la fecha no he podido regresar a nuestro país, razón por la cual me encuentro físicamente impedido de asistir a la audiencia de Inspección Ocular señalada por su autoridad (...). Sobre la base de lo anterior, muy respetuosamente solicito tenga por acreditado mi impedimento y se sirva señalar una nueva audiencia para tal efecto”, indica el documento.

Jerjes Justiniano Atalá fue ministro de la Presidencia durante el gobierno de Jeanine Añez, entre noviembre y diciembre de 2019, y reemplazado por Yerko Núñez, tras 22 días en el cargo.

Durante su tiempo como autoridad, le tocó encarar las negociaciones con miras a la pacificación del país, durante los hechos de violencia suscitados en Senkata, Sacaba y otras zonas y regiones del país.

“Voy a defender a mi hijo”

Jerjes Justiniano Talavera, padre del exministro, confirmó que su hijo se encuentra en Brasil y en proceso de recuperación.

“Mi hijo viene de un proceso de recuperación de dos o tres meses, él incluso fue sometido a una intervención quirúrgica porque tuvo un pequeño inconveniente. Entonces para evitar un infarto es que le exigen un tratamiento cuyo procedimiento no se hace en Bolivia. Así que salió en busca de salud y por eso está en Sao Paulo, buscando asistencia médica, con procedimientos modernos, que tienen las clínicas de Brasil”, confirmó Justiniano padre al programa de José Pomacusi.

Del mismo modo, aclaró que fue citado como testigo en la acusación que pesa contra el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“Ha sido notificado como testigo, en el caso contra Luis Fernando Camacho (...). Quiero decirle al gobierno, no soy nada importante, no tengo ningún valor, yo voy a defender a mi hijo, y si me tengo que enfrentar al presidente lo voy a enfrentar. Y a mí no me importa la cárcel, no me importa en absoluto que me metan preso”, aseveró el jurista.