Cívico Calvo dice que el paro continúa y le pide a Arce cambiar de interlocutor

Luego que el diálogo, que entablaron este sábado autoridades del Gobierno y los representantes del Comité Interinstitucional, fracasó, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, indicó que el paro indefinido continúa y, además, le pidió al presidente Luis Arce cambiar de interlocutor.

“Les decimos que, el paro indefinido continúa, hoy nos invitaron a una conversación con personas que no tienen la capacidad, no escuchan la realidad, quieren seguir promocionando una mentira que lleva más de un año y que hasta el día de hoy no dan datos. Creo que el mejor consejo es, el presidente (Luis) Arce cambie a las personas que vienen a negociar con un pueblo”, manifestó Calvo en un contacto con la prensa desde su domicilio particular.

Hasta el inmueble, donde Calvo cumple detención domiciliaria las 24 horas del días y los siete días de la semana, se dirigieron algunos miembros del Comité Interinstitucional, entre ellos se observó al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien fue el primero en retirarse de la mesa del diálogo, pasada las 17.10; también estaba el vicepresidente del Comité Cívico, Stello Cochamanidis, el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, además de otras autoridades regionales.