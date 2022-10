Cívicos afirman que cerco del MAS fortalece el paro, pero advierten que generará desabastecimiento

Con una nueva concentración a los pies del Cristo Redentor, en la ciudad de Santa Cruz, representantes del Comité Pro Santa Cruz dieron inicio al quinto día de paro cívico en busca del Censo Nacional de Población y Vivienda y aseguraron que el cerco realizado por sectores afines al MAS solo favorece el paro, pero advirtieron que esa medida generará desabastecimiento de alimentos en el país.

El primer vicepresidente del ente cívico, Fernando Larach, agradeció a los sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), por cercar Santa Cruz. Sostuvo que la determinación los ayuda.

“Hoy el MAS con sus acólitos decidió cercar Santa Cruz, y nos están ayudando, es cierto. Gracias”, expresó Larach durante la concentración.

De inmediato, el primer vicepresidente cívico pidió no responsabilizar a los cívicos por el desabastecimiento en otras regiones del país, ya que es el cerco del MAS que podría ocasionar ese efecto.

“Pero tenemos que mandar un mensaje a los bolivianos: no nos echen la culpa a los cruceños de que no les esté llegando alimentos, no es responsabilidad nuestra, es culpa de ellos, los masistas, que han ocasionado esto”, aseveró.