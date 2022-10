Cívicos al Gobierno: El mes está abierto, pero el año del censo no se negocia

Tras la ruptura del diálogo entre el Comité Interinstitucional y el Gobierno, las movilizaciones continuarán de manera indefinida en el departamento de Santa Cruz. El vicepresidente del Comité Cívico, Fernando Larach, mencionó que se abrieron a ceder el cambio del mes para la realización de la consulta, mas no negociarán el año, fijado para 2023.

“La institucionalidad recibió un mandato y es que el censo se realice el 2023, eso la institucionalidad no lo va a negociar. La fecha del 28 de junio hemos decidido dejarla abierta, pero el año 2023 no se negocia. Estamos dispuestos a ceder la fecha, pero no vamos a ceder el año”, enfatizó Larach.

Con relación a las mesas de diálogo, consideró que el Gobierno continúa dando “peros y excusas”, y que el pueblo cruceño “no está para aceptarlas”.