Cívicos cruceños califican de “fábula” el discurso de Arce y que por falta de respuesta al censo, el paro sigue

“El panorama de aquí en adelante, si no hay la voluntad política porque ya nos han demostrado que no es técnico, porque no escuchan a las diferentes posiciones, sólo quieren imponer 2024, pese a que está en manos del Presidente solucionar este conflicto: el paro indefinido continúa”, manifestó.

Por su parte, el gobernador Luis Fernando Camacho comparó que entre Evo Morales y Arce no hay ninguna diferencia, porque tienen el mismo discurso que está “fuera de la realidad”.

“Son los mismos discursos, viendo fantasmas, no he visto nada que le haya interesado al país, sólo tocó temas que quiere hacer ver que han hecho importantes, algo que no sucede en la realidad. Los problemas de Bolivia, creo que no son sus problemas, más que los que conflictos internos que tiene dentro de su partido”, declaró Camacho.