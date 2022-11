Cívicos de Tarija y Potosí desconfían del Gobierno

Los comités cívicos de Tarija y Potosí desconfían del anuncio que hizo el presidente Luis Arce de hacer el censo el 23 de marzo de 2024 y la distribución de recursos en septiembre del mismo año. Comcipo confirmó un paro de 48 horas desde mañana para pedir censo en 2023.

“Debe haber alguna garantía (de que los recursos se entregarán en septiembre de 2024), porque el Gobierno miente, entonces yo no sé qué garantía podemos tener a menos que se emita un documento”, sostuvo Adrián Avila, presidente del Comité Cívico de Tarija.

El viernes, Arce anunció que el censo se hará en 2024 y que en septiembre se hará la distribución de recursos a las regiones. Anoche aprobó la norma y lo dio a conoce por sus redes.

Desde Potosí, el presidente del Comité de Movilizaciones del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Ricardo Ramos, se mostró también escéptico. “El Gobierno no cede en su posición de llamar al censo para 2023 y no se responde a Santa Cruz. Esperemos que se cumpla (anuncio de distribuir recursos en septiembre) y ojalá que cuando llegue septiembre de 2024 no indiquen que por temas técnicos o climatológicos se tiene que retrasar esta emisión hasta 2025 o 2026”, complementó el cívico.

El Consejo Consultivo de Comcipo determinó el viernes convocar a un paro cívico de 48 horas este lunes y martes para exigir al Gobierno censo el próximo año.

En contrapartida, el vicepresidente de la Confederación de Interculturales de Bolivia, David Veizaga, afín al Gobierno, pidió a los sectores movilizados respetar la nueva fecha del censo, de lo contrario también pedirán “estado de excepción Santa Cruz”.