En las últimas horas se registró la toma de peajes y el anuncio de corte de aportes de parte de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) a la Confederación Universitaria Boliviana (CUB).

En videos que circulan en redes sociales, se ve las “tomas pacíficas” de trancas. En uno, por ejemplo, pobladores cerraron el punto de cobro con cintas y dejaron circular sin pagar peajes a los motorizados. En los retenes de La Guardia, ante la observación de funcionarios, personas permiten el paso de motorizados e instan a los conductores no pagar. “¡Pasen sin pagar!”, expresan.

En otras poblaciones de la región también se evita el pago en las trancas. Al respecto, el director de Vías Bolivia, Emilio Zurita, informó que desde el 28 de diciembre, cuando iniciaron los bloqueos, se registra una pérdida de ingresos de más de 2 millones de bolivianos.

“En la ruta de Santa Cruz a Trinidad, hemos perdido 10.000 bolivianos. A la ruta a Cochabamba, hemos perdido 474.000 bolivianos; en la ruta a Tarija, hemos perdido 9.000 bolivianos. Fundamentalmente en los retenes que tenemos en Santa Cruz hemos perdido 1.682.636 bolivianos”, detalló.

El presidente del Comité Cívico Provincial, José Serrate, dio a conocer que hay seis puntos de bloqueos en Santa Cruz. Las vías están cerradas en La Guardia, San Carlos, provincia Cordillera, Samaipata, Pailón y Roboré.

“Tenemos una vigilia para no permitir que nos sigan secuestrando gente cruceña, por eso no dejamos salir nada, porque ya nos han secuestrado al gobernador y en cualquier momento nos secuestran otra gente. Estamos con todo bloqueado: no entra ni sale nada de Santa Cruz”, puntualizó.

El vicerrector de la Uagrm, Reinerio Vargas, explicó que la determinación de la Asamblea de la Cruceñidad, de custodiar las instituciones, forma parte de la estrategia de evitar que los recursos de Santa Cruz lleguen al Gobierno.

“La vigilia en las diferentes instituciones es para el no pago, porque del 100% que se recauda se queda con el Gobierno más del 90% y vuelve casi nada acá. Las vigilias son para que nuestros aportes no se vayan al Gobierno”, remarcó.

Serrate aseveró que la vigilia en instituciones públicas también se la realiza en los municipios cruceños.