Cívicos no van al diálogo y se alistan para el inicio del paro en Santa Cruz

“El paro está iniciando hoy a las cero horas, mientras el Gobierno no quiera aceptar lo que está enmarcado en la resolución del cabildo del 30 de septiembre, el paro continúa. Esa carta (de invitación al diálogo) viene con un condicionamiento, viene con una fecha que es el 2024, nosotros no podemos sentarnos cuando tenemos un mandato de un cabildo”, dijo Calvo desde su casa, donde cumple con la detención domiciliaria.

“Vamos a ir con un paro ya instituido y vamos a ir con los medios de comunicación porque debe ser de cara a Bolivia, no tiene que ser a escondidas entre cuatro paredes como están acostumbrados con secuestro de celulares. Aquí vamos a demostrar técnicamente que el pueblo boliviano tiene la razón y exige un censo el 2023”, señaló Rómulo Calvo, presidente del Comité pro Santa Cruz.

Pese al diálogo convocado para las 22.00 de este viernes por el Ministerio de la Presidencia, el Comité Interinstitucional de Santa Cruz decidió no asistir a la misma y ratificó el inicio del paro movilizado a partir de las cero horas del sábado 22 de octubre. Exigen un diálogo sin condiciones de fechas para el censo y con la presencia de la prensa.

En las calles cruceñas ya se observa los preparativos para el paro. Usan banderas, pitas, llantas y otros elementos para bloquear algunas calles y rotondas.

Calvo instó a la población cruceña a “no seguir el juego al MAS” y recomendó que si llegan grupos afines a este partido a los puntos de bloqueo, los ciudadanos que exigen censo deben retirarse para evitar episodios de violencia y conflicto.

A las 12 de la noche el encuentro será a los pies del Cristo Rendentor para iniciar oficialmente el paro.

Al respecto, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, manifestó que el censo debe realizarse el 2023 y posteriormente debe ejecutarse el pacto fiscal. “Esta lucha viene desde hace muchísimo tiempo”, dijo y enfatizó que continuarán con la medida.

Al respecto, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) y presidente del Comité Interinstitucional de Santa Cruz, Vicente Cuellar, manifestó que es importante asistir al diálogo y establecer una mesa técnica, pero sin condicionamientos. “La predisposición al diálogo siempre va a estar abierta (...) hasta el momento no conocemos la propuesta técnica del Gobierno”, sostuvo. Explicó que no se puede establecer una fecha si no tienen conocimiento de los avances técnicos de las instituciones gubernamentales.