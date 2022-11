Cívicos piden destitución de Del Castillo y dicen que “mientras no haya paz en Santa Cruz no hay diálogo”

El Comité pro Santa Cruz pidió la destitución del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, a quien responsabilizan por la represión violenta que hizo la Policía contra los vecinos del municipio de La Guardia. Reiteraron que, si no hay paz en Santa Cruz, no habrá diálogo.

Ayer, por varias horas, efectivos de la Policía reprimieron violentamente a los pobladores de La Guardia, dejando el saldo de al menos nueve detenidos y varios heridos a causa de los agentes químicos utilizados.

El ministro Del Castillo responsabilizó a los cívicos y a la Unión Juvenil Cruceñista por el acarreo de gente a esa zona para incitar violencia. Dijo que esos grupos estuvieron armados y causaron daños a bienes policiales.

Pero Larach culpó hoy a Del Castillo por mover la Policía para reprimir a la ciudadanía cruceña, en vez de garantizar la seguridad. Remarcó que ese escenario de violencia solo perjudica y provoca a la población a seguir en las calles.

Dijo que con esas actitudes el Gobierno se está equivocando en el camino del diálogo. Acotó que para iniciar una conversación es imprescindible ante la paz social.

“Mientras no haya paz en Santa Cruz, no hay diálogo (...) No hay paz, no hay diálogo, no hay acuerdo, no hay nada”, sentenció el vicepresidente del Comité pro Santa Cruz.

Por su lado, el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Reinero Vargas, lamentó que un cruceño como el ministro Del Castillo reprima y ataque a la ciudadanía de Santa Cruz.

“Este ministro es el culpable, él está trayendo a las hordas de masistas a atacar a su pueblo, él es el que trae a la Policía”, apuntó.

Dijo que es mentira que la pelea sea entre cruceños, sino que responsabilizó al ministro de Gobierno por el acarreo de gente de otras regiones para atacar a la población de Santa Cruz.