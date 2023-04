Humberto Claros, secretario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), sostiene que si bien el exvicepresidente Álvaro García Linera se presenta como “mediador” entre los bandos del MAS, sus propias palabras delatan que actúa de forma parcializada y más cercana al Gobierno.

En entrevista con Página Siete Digital, el dirigente habla sobre el liderazgo de Evo Morales, en torno a si el presidente Luis Arce es imprescindibles en el partido azul y sobre si amerita tramitar la expulsión de García Linera tras ser declarado “enemigo”.

La Csutcb es una de las principales organizaciones de base del MAS. Es uno de los tres sectores matrices que fundaron ese “instrumento político” en los 90.

En las últimas semanas, el exvicepresidente Álvaro García Linera se mostró como “mediador” entre los bandos del MAS ¿Desde su punto de vista fue atinado o desatinado en aquello?

Sí, he entendido que ha habido una especie de tono de mediador, pero creo que sus mismas palabras lo han traicionado. Al indicar que el hermano Evo “deje gobernar a Lucho”, ahí ese tono mediador se le ha ido, porque habría que preguntarle al exvicepresidente a qué se refiere cuando dice que lo deje gobernar a Lucho. ¿Ya no deberían denunciar cosas de corrupción? ¿El hermano Evo ya no debería defenderse de la guerra sucia que le están haciendo desde el aparato público?

Si le va a decir al hermano Evo que deje de atacar a Lucho, por qué no dice los errores, los defectos que existe en el gobierno de Lucho Arce. ¿Quién es el que, por ejemplo, ha cerrado las puertas a todo espacio de reunión y diálogo entre Pacto de Unidad, dirección nacional, Gobierno y Legislativo? Esa cosa no dice. Entonces, ese tono “mediador” le traiciona a él mismo porque está actuando de una forma absolutamente parcializada.

¿García Linera es arcista o renovador, como dice el diputado Arce?

A mí me llama la atención el que saliera a defender frontalmente al ministro Del Castillo, cuando todo el mundo, incluso el Pacto de Unidad el año pasado emitió una resolución para que se lo destituya del ministerio, porque evidentemente hay graves problemas y ahora están peor. Protección al narcotráfico, no se hizo justicia realmente con el tema del golpe de Estado... Es decir, es el ministerio más criticado desde el inicio y es justamente el ministerio desde donde se hace una campaña realmente asquerosa contra el hermano Evo Morales, y entonces justo sale el exvicepresidente a defenderlo frontalmente. Entonces, eso ya me parece indignante y eso evidentemente lo sitúa en un bando ya.

Si realmente es sincero el exvicepresidente debería empujar a que se retomen, por ejemplo, las reuniones del Pacto de Unidad. Hace más de un año no existe ampliado del Pacto de Unidad. Por qué no dice nada el exvicepresidente de cómo se está prebendalizando dirigentes. Por qué no habla de cómo el señor Cuéllar ha intentado enlodar con temas de narcotráfico al MAS-IPSP, para intentar quitarle su personería jurídica... Por qué no se refiere a ese tipo de cosas.

¿Es decir se ve más cercano a García Linera de plaza Murillo que del Chapare?

Sí. Yo creo que hay una especie de solidaridad de clase con el gobierno de Lucho Arce y está bien, pero ese no es el camino para generar unidad, sino el ser sinceros.

Respeto muchas cosas del compañero exvicepresidente, pero yo sí tengo formación indeanista, somos de base, conocemos bien, sabemos el papel que ha tenido García Linera en los 14 años de gobierno con el hermano Evo Morales. Ellos, por ejemplo, han formado élites sociales que han desplazado liderazgos indígenas. En su momento había gente que ameritaba ser senador, diputado, no lo fue. Fueron desplazados por esos grupos que armaron, que hoy en día son esos mismos grupos que ahora están dándonos la contra. Afortunadamente, no son todos. Puedo decir que hay una izquierda de la clase media leal, honesta, que sigue dando batalla hasta hoy en día.

En octubre de 2022, Morales felicitó, vía redes sociales, a García Linera por su cumpleaños y el pasado 2 de abril lo declaró “enemigo”. ¿Qué ocurrió entre octubre y abril?

Es un tema de cordialidad de diplomacia, esa es una cosa. Ahora bien, se nos hacía muy extraño que el exvicepresidente haya dicho que se iba a alejar de la política, que iba a formar cuadros y no sé qué, y justo en un momento donde reciben bofetadas en Ivirgarzama los renovadores, porque el discurso del hermano Evo realmente fue lapidario en el tema de los renovadores. Uno que estuvo en Ivirzarzama sabe lo que ha pasado.

Entones, frente a eso aparece, intenta mostrarse como el “mediador”, pero lo acusa de que deje gobernar a Lucho. A nosotros, en lo personal como sujeto político, los indios, realmente ha sido una bofetada. No es un tema personal con el hermano Evo. Evo finalmente representa a un sujeto colectivo y en ese contexto nosotros muchos hermanos campesinos originarios hemos visto realmente con mucha deslealtad y deshonestidad las declaraciones de Álvaro García Linera, que por un lado intenta mostrarse como “mediador”, “el gran consejero político”, pero por otro lado dice “deje gobernar a Lucho”.

Entonces, ya eso rebasó el vaso. Evidentemente, nosotros tenemos cosas acumuladas con el tema de García Linera y el papel que tuvo con el desplazamiento a hermanos campesinos en los 14 años, porque ellos han privilegiados a estos grupitos, que están ahí, que siguen defendiendo sus privilegios de clase. Yo más bien pienso que salió a defender el exvicepresidente sus privilegios de clase.

Ante las críticas internas del MAS, García Linera dijo que no es un “recién caído” y que tiene una historia de lucha ¿Cómo toma estas declaraciones?

Tienen razón. No es ningún caído, tiene historia. Eso es innegable. El papel que ha tenido seguramente desde Felipe Quispe, pese que Felipe Quispe lo tilda como un traidor, lo tipifica como típico k’ara que traiciona al indio... No es un caído del catre. Él sabe lo que está diciendo, sabe lo que está hablando, sabe lo que estaba pasando, esta persecución al hermano Evo, pero se hace a los opas, a los desentendidos. Entonces, evidentemente no es ningún caído del catre y sus declaraciones tampoco creo que sean inocentes, seguramente están orientadas a causar algún tipo de efecto, pero creo que no le salió bien.

Y sí veo un sesgo absolutamente discriminador en sus declaraciones de que él dijo que le tiene sin cuidado lo que piense Evo de Linera, pero cuando dijo algo el hermano Evo inmediatamente salió a responderle. Entonces, cómo que le tiene sin cuidado. Obviamente tengo mis reparos con la izquierda de clase media –son pocas las excepciones- siempre es una izquierda oportunista. La historia nos dice eso. El MNR supuestamente surge como la izquierda y ahora es la extrema derecha y así muchos actores que antes se decían de izquierda y ahora son de la extrema derecha. Tener absoluta confianza en la izquierda clasemediera, no. Hemos aprendido de la historia también los indios.

¿La declaratoria de Evo de “enemigo” a García Linera deberá tener su correlato en una expulsión del MAS?

Por momento, creo que no pasa de estas críticas que nosotros estamos haciendo al señor Linera, creo que todavía no tipifican institucionalmente en traición para su expulsión del MAS. Eso no corresponde todavía.

¿Con todo lo que ha pasado es difícil imaginar que el compañero de fórmula de Evo vuelva a a ser García Linera?

Yo no estoy pensando en Linera como binomio. Creo que finalmente, y eso no lo dicen muchos, es que en los últimos años realmente el comañero Linera para las organizaciones realmente era la piedra en el zapato. No lo querían las organizaciones. Solamente por un tema de disciplina y por un tema de respeto al hermano Evo es que no se ha hecho mucha crítica en ese sentido. Ahora muchas oganizaciones dicen: pero Linera nunca fue alguien querido por las organizaciones.

Entonces, ni Linera es imprescindible ni Lucho es imprescindible. Aquí hay un liderazgo fuerte, fortalecido, con arrastre, con articulación, que unifica y se llama Evo Morales. Yo creo que el que le va a acompañar si está en discusión en este momento, veremos quién será.