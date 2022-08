Club de Ginebra postula a Amparo Carvajal al premio “Martin Ennals”

Entre los jurados estarán Amnesty International, Human Rights Watch, Brot für die Welt, FIDH, Huridocs, Front Line Defenders, OMCT, Human Rights First, International Commission of Jurists, and International Service for Human Rights, detalla el Club de Ginebra.

La Fundación Martin Ennals, con sede en Ginebra, Suiza, recompensa con este premio a personas y organizaciones que demostraron un compromiso excepcional en la defensa y la promoción de los derechos humanos, pese a los riesgos y persecuciones personales e institucionales que corren en su lucha, señala.

El Club de Ginebra es una asociación suiza de profesionales bolivianos fundada por exbecarios de la Fundación Simón I. Patiño, que tiene la misión de contribuir al desarrollo de una Bolivia próspera de todos y para todos.