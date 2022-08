COB acusa a empresarios de prestarse a la desestabilización y dice que “logias” financian un golpe

“No puede ser que otra vez desde el departamento de Santa Cruz se intente desestabilizar al país, se intente desestabilizar a nuestro Gobierno. Son intentos de desestabilización al Gobierno, están queriendo pulsear al presidente Luis Arce Catacora y nosotros no lo vamos a permitir”, insistió.

En ese contexto exigió a los ministerios de Gobierno y de Justicia asumir acciones en contra los supuestos “grupos terroristas” que cumplen el paro, por “amedrentar al pueblo cruceño”, según Huarachi.

También demandan al poder judicial actuar en consecuencia y expresan su reclamo por no tener respuestas sobre el supuesto golpe de Estado de 2019 que denuncia el MAS.

“Si el poder judicial no actúa, los trabajadores iremos a tomar el TCP en Chuquisaca, iremos a marchar y a expulsarlos a estos malos jueces, malos vocales que están en contra del pueblo boliviano. Estamos cansados de estos malos administradores de justicia, que no es de ahora. Si no quieren trabajar, el pueblo también tomará acciones, si tienen que asumir los suplentes, asumirán”, advirtió.

Huarachi manifestó que las “logias cruceñas” otra vez están “financiando” un golpe de Estado, por lo que piden identificar a quienes están detrás de estos hechos.