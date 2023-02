El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, afirmó que en su primer ampliado de este año se abordaron diversos temas, entre ellos, la gestión del Gobierno. En ese contexto, el dirigente informó que esa organización pedirá al Ejecutivo identificar a los ministros que no “dieron la cara” por el Gobierno.

“Es importante hacer una evaluación ministerio por ministerio, de acuerdo a los recursos asignados de quiénes han cumplido y quiénes no lo han hecho o finalmente (evaluar) de quiénes han dado la cara, porque estamos viendo que sigue una época política donde no hay un periodo electoral, no hay nada, pero estos dos años hemos vivido en ese espacio y, a través de ello, ministros, viceministros o los directores, jamás han dado la cara”, consideró.

En criterio de Huarachi, los que “sacaron cara” son las organizaciones sociales y, en ese sentido, es que solicitarán al presidente Arce y al vicepresidente Choquehuanca que se haga la evaluación del gabinete.

Anticipó que, los que han “trabajado” seguirán ejerciendo sus funciones, pero los que no han hecho, “de manera voluntaria deben dar un paso al costado”.