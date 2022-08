Cocaleros conforman Comité de Autodefensa: “No vamos a ser payasos del Gobierno”

Luego de la ruptura del diálogo entre el sector cocalero y el Gobierno, la Asociación de Productores de Coca (Adepcoca) conformó un Comité de Autodefensa, que se encargará de determinar las acciones a asumir en los próximos días. Advierten que no van a continuar con los “juegos de los políticos”.

“Ayer (lunes) tristemente hemos asistido a un diálogo con el Gobierno para que no diga que somos intransigentes, pero el Gobierno es el único intransigente, porque no tiene la potestad de poder reunirse con los hermanos de los Yungas (...). No vamos a ser una vez más los payasos del Gobierno, de este Gobierno incapaz. Si quieren dialogar con los Yungas tiene que ir a los Yungas o aquí (a Villa El Carmen)”, sostuvo uno de los dirigentes de Adepcoca, Gabriel Amata.