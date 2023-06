El alcalde Manfred Reyes Villa sostuvo que ninguno de los concejales del municipio de Cochabamba cobrará el sueldo de mayo. El anuncio se da luego de que se conformara una nueva directiva en el Concejo tras un mes de conflicto en ese ente edil.

“Aquí no hay que desconocernos, aquí se ha hecho todo lo legal (...). Lamentablemente, este mes, ningún concejal va a poder cobrar el salario porque no han trabajado. Aquí tienen que trabajar, y si no trabajan vamos a convocar a sus suplentes, pero aquí el Concejo Municipal trabaja porque el pueblo quiere que trabajen”, sentenció el burgomaestre.

Durante al menos un mes, los conflictos en el concejo de Cochabamba se suscitaron en el marco de la conformación de la directiva del ente. A principios de mayo, Daniela Cabrera, de Súmate, fue elegida como presidenta del concejo, pero no contaba con respaldo de la bancada.

Sin embargo, tras protestas, recursos y hasta denuncias, el 2 de junio pasado se eligió una nueva directiva. Como presidenta quedó Marcela Vidaurre (Súmate).