COD advierte que el paro no aguantará más de 48 horas y el pueblo va a explotar

“El pueblo no va a aguantar mucho tiempo este paro, yo estimo que más de 48 horas no va aguantar este paro, el pueblo va a explotar y el pueblo a algún lado va a ir a desembocar”, manifestó Borda.

Dijo que “esta (medida) es una bomba de tiempo. Quiero advertirle al gobernador (Luis Fernando Camacho) que esto es una bomba de tiempo, recapacite gobernador porque su recetita que usted anda por ahí anunciándola, cuidado que esa receta se le vuelva contra usted”.

Señaló que la población cruceña necesita trabajar para que esta región siga siendo el motor de la economía del país.

El dirigente refirió que el grito unánime del pueblo es que necesita trabajar porque el hambre no espera y la ciudadanía ya está desesperada por tantos días de paro.

Borda responsabilizó a Camacho por lo que vaya a ocurrir si es que no se levanta el paro cívico. Apuntó que al gobernador no le importante el censo, sino que tiene otros intereses, por lo que le exigió recapacitar y no enfrentar a la población cruceña.