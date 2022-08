COD Santa Cruz responde con furia al senador del MAS que llamó “parásitos” a trabajadores en comisión

Agregó que no se puede satanizar a los dirigentes, y que perciban un sueldo o no, “es un tema aparte”. Exigió respeto al trabajo que realizan, según una nota de Gigavisión.

“No vamos a tolerar que haya insultos hacia una actividad, como cualquier otra, de ningún senador, de ningún diputado. Todos hacemos un trabajo y ese trabajo es en función de lo que tenemos. No aceptamos ningún insulto de ninguna persona en contra de la actividad sindical”, sostuvo Paniagua.

El secretario general de la COD de Santa Cruz, Sósimo Paniagua, afirmó que no van a tolerar “ningún insulto” hacia la actividad sindical que realizan los dirigentes declarados en comisión.

“La actividad sindical ha reconstituido esta democracia que tenemos y (de la) que ellos están gozando. Que ganen sueldos o no ganen sueldos es una cosa diferente, no se puede satanizar cosas de esa naturaleza, esto viene de 1939, no se puede explicar a estas alturas cosas que ya han venido aceptándolo por propia voluntad”, sostuvo.

Al menos 61 trabajadores de YPFB han sido declarados en comisión, con sueldos que van desde alrededor de 10 mil bolivianos hasta 40 mil bolivianos mensuales, a pesar de que no trabajan. Cada mes YPFB paga cerca de 1 millón de bolivianos a estas personas correspondiente al 100% de sus salarios.