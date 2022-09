Coimas en ABC y Evo enlodan al MAS y ponen bajo sospecha a presidente Arce

El escándalo de corrupción en la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) y las nuevas revelaciones del expresidente Evo Morales que apuntó a tres ministerios, a la Fiscalía General del Estado y al equipo de colaboradores directos del presidente Luis Arce, enlodan al MAS y ponen bajo sospecha al presidente Luis Arce, porque a pesar de las alertas de Evo, el jefe de su partido, su gobierno no tomó ninguna medida hasta que estalló el caso.

Para la oposición, este escenario muestra una profunda división en el oficialismo y una pugna antelada por la candidatura presidencial.

“Es evidente la confrontación entre Evo Morales y Luis Arce, pero esta confrontación está dando lugar a hechos de corrupción que de otra manera nunca verían la luz porque siempre fueron invisibilizados (...) estos escándalos se están ventilando por la silla (presidencial)”, dijo a Página Siete la senadora Centa Rek, de Creemos.

La legisladora agregó que las revelaciones de Morales, cuando dice que autoridades del gobierno de Luis Arce le piden reuniones reservadas, muestran que “él es quien tiene el poder” y como van las cosas, Morales seguirá destapando más actos de corrupción del gobierno de Arce porque es parte de su “campaña electoral adelantada” en medio de una pugna de poder.

En los últimos dos días, además de las denuncias de corrupción en la ABC, Morales apuntó contra los ministerios de Obras Públicas, de Gobierno. Dijo que ya sabía de actos de corrupción en Educación, además protestó contra la Fiscalía y el personal de confianza de Arce y los comunicadores estatales.

“Nosotros denunciamos la corrupción para cuidar a nuestro Gobierno, al presidente Lucho, a nuestro proceso de cambio, es para cuidar a Lucho y David. Repito nuevamente. Si esto se permite, se desgasta (el Gobierno), la corrupción es tremenda”, dijo Morales.

“Durmiendo con el enemigo”

El diputado Alberto Astorga, de Comunidad Ciudadana, dijo que Arce está “durmiendo con el enemigo” en alusión a Morales y recordó que en los 14 años que gobernó el país hubo grandes hechos de corrupción como el tráfico de influencias en CAMC, el Fondo Indígena y la exministra Nemesia Achacollo, las barcazas chinas, entre otros. “Entre corruptos se conocen, por eso hace estas denuncias”, dijo.

“Se puede constatar que Luis Arce está durmiendo con el enemigo. La principal persona que quiere desestabilizar su gobierno es Evo Morales por eso hace este tipo de declaraciones. En vez de ver fantasmas donde no hay, lo primero que tiene que hacer Luis Arce es preocuparse por el jefe de su partido que quiere desestabilizarlo”, afirmó.

Observaciones

Sobre los actos de corrupción en la ABC, aseguró ayer que alertó al presidente Arce en dos oportunidades, una el año pasado y la segunda hace unos dos meses en una reunión que tenían en la Casa Grande del Pueblo, pero además dijo que el ministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, sabía de las irregularidades.

“Yo transmití otra vez al ministro de Obras Públicas (y le dije) ‘hay mucha corrupción en ABC’. (Y dijo) ‘sí, voy a investigar, voy a investigar’”, aseguró que le dijo Montaño. No obstante, la autoridad no actuó para frenar los actos irregulares hasta que el diputado Héctor Arce, del MAS, denunció los hechos de forma pública.

Morales observó la paralización de la construcción de la doble vía Puente Chimoré-Villa Tunari por el que días atrás bloquearon la ruta a Santa Cruz y se estrelló contra la Fiscalía, ya que supuestamente habría apoyado a la empresa a cargo de la construcción.

“Me ha levantado mucha sospecha que el Gobierno y el Fiscal (General del Estado) defiendan a una empresa que abandona (la construcción). Además nos informan desde el Ministerio de Obras Públicas que se adelantó 83% (de pago) y hay un 60% de avance de obras. No hay proporción”, dijo.

Según Morales existe una “molestia permanente” contra algunos ministros como el de Gobierno, Eduardo del Castillo, no sólo por sus sospechas tras la pérdida de su celular sino por toda su gestión y el trabajo suyo y de sus viceministros que manejan “verdades a medias” que “molestan” a las organizaciones sociales. “Hasta cuándo será la paciencia de las compañeras y compañeros”.

Recordó además que en 2021 ya conocía con pruebas los actos de corrupción del Ministerio de Educación y que alertó al ministro de entonces, Adrián Quelca, que se puso “nervioso”.

Asimismo, apuntó al equipo de colaboradores que trabajan directamente con Arce, todos ellos dependientes del Ministerio de la Presidencia. Morales dijo que cuando el jefe de Estado va a entregar obras en el Chapare, la “avanzada” de Arce impide la participación de dirigentes del sector.

“Están atacando – hay algunos equipos de comunicación de nuestro Gobierno – al trópico, al Evo. El mundo es tan pequeño, se sabe todo (...) en la última visita del hermano Presidente (Luis Arce), su avanzada, sus colaboradores directos no permiten que un dirigente hable”, protestó Morales.

Además, reveló ayer que en los últimos días se comunicaron con su persona, el presidente de la ABC, Henry Nina, y el ministro Eduardo del Castillo para pedirle reuniones reservadas.

“Esta semana me hace (llegar) el mensaje Henry Nina (para decirme) que quiere una reunión conmigo, reservada (...) Igualmente me hacen (llegar un) mensaje el Ministro de Gobierno (para pedirme) una reunión privada. No sé para qué. No entiendo”, aseguró.