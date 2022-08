Comisión califica como “exitoso” el paro cruceño y alista otra cumbre para nuevas protestas

“En esta semana seguramente la comisión interinstitucional se va a reunir para hacer una evaluación objetiva del paro de 48 horas y seguramente vamos a analizar la posibilidad de llamar a una nueva cumbre si es que el Ejecutivo no da respuesta a un pedido legítimo que tienen quienes vivimos en esta región del país”, dijo el presidente de la comisión y rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuéllar.

En ese contexto, anunció una nueva cumbre interinstitucional que aún no tiene fecha para analizar las próximas medidas de presión si el Gobierno no atiende sus peticiones.

“Esa nueva cumbre va a ser la que va a tomar decisiones en función de lo que se estableció en la primera cumbre, cuando se dijo que iban a venir medidas escalonadas (...). Hemos hecho paro de 24 y 48 horas seguramente vamos a plantear el paro de 72 horas y el paro indefinido”, señaló.

La autoridad afirmó que es posible llevar adelante un censo en el primer semestre del 2023, pero -en su opinión- no existe voluntad política del Gobierno para allanar ese camino.

Asimismo, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, remarcó: “Santa Cruz ha demostrado a Bolivia que unidos podemos, de alguna forma, demostrarle al Gobierno que el centralismo no nos va a dominar. Nosotros, el pueblo, queremos un censo por todos los bolivianos, por eso hemos parado 48 horas”.

Mesas técnicas

El cronograma de reuniones y trabajos técnicos sobre el Censo de Población y Vivienda establece que los técnicos del Instituto Nacional de Estadística (INE) visiten Santa Cruz el 15 de agosto.

Al respecto el rector de la Uagrm solicitó que esta reunión sea de carácter público y ofreció el canal universitario para la transmisión del encuentro.

“Se ha anunciado que en los próximos días se va a llevar adelante una mesa técnica, quiero decirle al Ejecutivo que esa mesa técnica no puede ser en cuatro paredes, tiene que ser también con la participación del equipo técnico de la comisión interinstitucional, pero además tiene que ser un evento público, que no ocurra lo que ha pasado anteriormente, donde nos secuestran los celulares. Uno no puede grabar absolutamente nada y después salen tergiversando”, apuntó.

El lunes, en el comienzo de este ciclo de reuniones técnicas por el censo en Oruro, el representante de la Cámara de Comercio, Joshua Bellott, denunció que el encuentro tenía participación restringida y que solo tres instancias pudieron participar: la Alcaldía, la universidad y la Asociación de Municipios del Departamento de Oruro, cada uno con tres representantes.