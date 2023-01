Comisión de Relaciones Exteriores de Perú analizará pronunciamiento contra Arce

“Es lamentable que el tema con Bolivia se complique cada vez más. No sólo son las declaraciones de Evo Morales, ahora también de su hijo (en referencia a Arce), porque son del mismo partido, hay un discurso coordinado de los dos (...). Vamos a plantear un pronunciamiento en la Comisión de Relaciones sobre la última declaración de Arce y (Gustavo) Petro”, sostuvo Alva a Página Siete .

José Cueto, congresista de Renovación Popular, aseveró a este medio que desde la Comisión de Relaciones Exteriores se pedirá al Gobierno peruano tener una postura más “drástica” en contra de la administración gubernamental boliviana. Asimismo afirmó que planteará que se declare persona non grata a Arce.

“Personalmente voy a plantear en la comisión que Arce sea declarado no grato, también Petro. Las declaraciones de estos presidentes no tienen nada que ver con la población boliviana y colombiana, pero son cabezas de gobierno, y sí corresponde declararlos personas no gratas”, sostuvo el legislador.

Alva y Cueto instaron a Arce a dejar de entrometerse en asuntos internos de Perú y que se “dedique a solucionar sus problemas de gestión y los conflictos que tiene con la región de Santa Cruz”. Además adelantaron que sus acciones pueden entorpecer aún más las relaciones entre Bolivia y Perú.