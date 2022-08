¿Cómo el Gobierno pasó de garantizar el censo para noviembre de 2022 a postergarlo hasta junio de 2024?

Hasta junio de este año, el Gobierno daba por hecho la realización del censo nacional de población y vivienda en noviembre de este año.

Después de la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA) postergó el evento estadístico hasta junio de 2024.

Brújula Digital hizo una retrospectiva en la línea de tiempo para visualizar ese cambio de postura y los argumentos que utilizó en ambas etapas.

27 de marzo de 2022

Director del INE dice que el censo 2022 está garantizado técnica y financieramente

El director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Humberto Arandia, garantizó la realización el Censo de Población y Vivienda 2022 porque existen todas las condiciones técnicas y financieras, se planteó una metodología, se elaboraron los materiales de capacitación y se desarrolló el software para la actualización cartográfica.

“Tenemos que dar la certeza técnica de que el censo va a ser llevado adelante y va ser explicado y detallado a la sociedad civil, no solo en algunos lugares o grupos, sino en los nueve departamentos y en los grupos de la sociedad que tengan interés técnico” dijo en una entrevista con Bolivia TV.

13 de abril de 2022

La ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, garantizó que el financiamiento externo para el censo nacional de población vivienda 2022.

“Estamos hablando de un presupuesto hasta concluir la etapa post censal, del orden de $us 67,4 millones, a lo que hay que añadir las auditorias, las evaluaciones y las comisiones de administración que demandarán aproximadamente $us 600.000, por lo que estamos hablando de un total de $us 68 millones”, sostuvo en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.

Mendoza ratificó el avance del cronograma de la etapa precensal, según lo planificado. “La actualización cartográfica también tiene un avance importante, pues el 96% de los gobiernos autónomos municipales remitieron los formularios con información crucial. A partir de esta recopilación se trabajará en la segmentación cartográfica del país para que se garantice la llegada a todas las viviendas y unidades familiares”, sostuvo.

9 de mayo de 2022

Renuncia el director del INE por “motivos de salud”

El director del INE, HumberoArandia, renunció a su cargo mediante una carta dirigida al presidente Luis Arce pero la misiva recién se filtró a los medios el 7 de junio.

“Solicitud encarecida de aceptación de renuncia al cargo de Director General del INE” indica la referencia en la citada carta.

En el documento relata que “la salud no me acompañó como es de su conocimiento, la anterior semana sufrí un accidente motivo por el cual fui sujeto de una intervención quirúrgica en mi rodilla izquierda...”.

Inicialmente la carta fue desmentida por el Gobierno mediante el canal oficial Bolivia TV.

8 de junio de 2022

El director del INE, Humberto Arandia, ratifica su renuncia al cargo por motivos de salud

“El objetivo de esta conferencia de prensa es que, enfatizando de manera clara, sí tengo un problema de salud, pero el Censo de Población y Vivienda se encuentra garantizado y se viene llevando adelante con el equipo de profesionales de mayor experiencia y conocimiento técnico en nuestro país en la materia censal”, afirmó el aún convaleciente director del Instituto Nacional de Estadística.

8 de junio de 2022

Arce rechaza la renuncia del director del INE

Horas después de que Humberto Arandia ratifica su renuncia al cargo de director del INE, el presidente Luis Arce rechaza esa decisión y lo ratifica en el cargo.

“Ya ha conversado el presidente con el Director, sigue siendo el Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística y le ha dado su respaldo para que continúe la cabeza de esta institución”, dijo entonces la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón.

9 de junio de 2022

Renuncia la ministra de Planificación del Desarrollo

Después de que se ratificó la renuncia de Arandia se conoció la renuncia de la ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza. Las razones serían estrictamente personales.

Sin embargo, analistas políticos calfiicaron de “repentino” el cambio a cinco meses del censo y un argumento para postergar la realización del evento estadístico.

9 de junio de 2022

El presidente Luis Arce posesiona a Sergio Cusicanqui como el nuevo ministro de Planificación del Desarrollo

El Mandatario encomendó a Cusicanqui la tarea de seguir adelante con el censo de población y vivienda 2022 y la política de inversión pública.

15 de junio de 2022

El Senado aprueba crédito de Fonplata para el censo

La cámara de Senadores sanciona el proyecto de ley que posibilita al Estado boliviano acceder a un préstamo de $us 40 millones del Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata) para financiar el censo. Después la norma fue promulgada por el presidente Luis Arce.

23 de junio de 2022

El flamante ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, ratifica y garantiza la realización del censo en noviembre de este año.

“En el tema de la boleta censal, se tiene un avance prácticamente del 98 por ciento y se espera que en los siguientes días también se pueda terminar, se realizarán las pruebas cognitivas; ya se ha realizado una prueba cognitiva preliminar en abril, se tiene previsto realizar otras pruebas cognitivas y también realizar la prueba piloto de la boleta censal en julio” dijo en conferencia de prensa.

8 de julio de 2022

Senado sanciona préstamos de hasta $us 100 millones del BID para el censo

La cámara de Senadores sanciona la ley del contrato de préstamo de hasta $us 100 millones suscrito entre el Gobierno y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el censo de población y vivienda de noviembre.

“El contrato de préstamo es de hasta 100 millones de dólares y fue suscrito el 3 de mayo de la presente gestión. El 26,40% ($us 26.399.399) de este financiamiento será destinado al Censo de Población y Vivienda (CPV) y el 73,60% ($us 73.600.601) a otros censos, encuestas y programas de fortalecimiento técnico e institucional del Instituto Nacional de Estadística (INE)”, se detalla en un boletín de prensa del Senado.

12 de julio de 2022

El Consejo de Autonomías pide la postergación del censo

Los miembros del denominado Consejo Nacional de Autonomías piden la postergación del censo hasta mayo o junio de 2024.

“Los miembros del Consejo Nacional de Autonomía coinciden, en consenso, solicitar la reprogramación del Censo de Población y Vivienda, ya que factores como el COVID-19, la socialización de la boleta censal, la incorporación de idiomas originarios, la necesidad de contar con una cartografía estadística en coordinación con los gobiernos municipales (...) afectarían al proceso censal” se lee en la segunda conclusión del encuentro.

14 de julio de 2022

Arce aprueba decreto que posterga el censo hasta 2024

El presidente Luis Arce y su gabinete de ministros aprueban el Decreto Supremo 4760 que posterga, hasta mayo o junio de 2024, el censo nacional de población y vivienda. La norma modifica al Decreto 4546, del 21 de julio de 2021, que declaraba prioridad nacional la realización del Censo de Población y Vivienda - 2022.

27 de julio de 2022

La CIAN “respalda” la postergación del censo en Bolivia

La Comisión Internacional de Alto Nivel (CIAN), integrada por el Ministerio de Planificación, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Fondo Financiero para el Desarrollo de los Países de la Cuenca del Plata (Fonplata), el Banco Mundial (BM), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) a través de su Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), señala su acuerdo con la postegación del censo.

29 de julio de 2022

Cusicanqui ratifica que el censo se realizará en 2024

El ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, afirma que el censo de población y vivienda se realizará en 2024 frente a las protestas por la postergación del evento previsto para al 16 de noviembre de este año.

“Estamos trabajando en función al marco normativo y en lo que se ha recomendado en el consejo nacional de Autonomías. Al momento tenemos un decreto que establece que el censo se debe hacer entre mayo y junio de 2024, esa es también la recomendación técnica que ha emergido de organismos internacionales” afirma.