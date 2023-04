Con el incremento salarial y con el bono antigüedad, el salario del presidente Luis Arce subirá a 28.599 bolivianos por mes. Economista considera que alza de sueldos provocará un mayor déficit fiscal y que este beneficio no debería aplicar para el sector público.

“Substitución de toda otra forma porcentual de aplicación del bono de antigüedad, se establece la siguiente escala única aplicable a todos los sectores laborales”, reza el apartado mencionado.

La norma indica que, en su cuadro de porcentajes, que desde los “25 (años) o más” se calcula sobre el 50%.

La previsión se hace sobre el 50% del total de tres salarios mínimos nacionales. Con el incremento anunciado, el mínimo nacional subirá a 2.362 bolivianos. El 50% del monto señalado, multiplicado por tres, es de 3.543. La sumatoria total es una remuneración mensual de 28.599 bolivianos para Arce.

El analista político Rolando Schrupp manifestó que para Arce cualquier salario que pueda ganar el elevado, “por su mala administración a cargo del Estado”. Señaló que si el país estaría bien administrado, el monto salarial de los altos cargo del Ejecutivo no serían observados.

“Cualquier salario que gane Arce es alto, porque no hay resultados de sus trabajo, está llevando al país a un desastre económico. La clase política no cuesta caro, para los que trabajamos, es más el costo que el beneficio que se recibe de los políticos en cargos del Gobierno. Si el país estuviera en las mejores condiciones no importará cuánto gana el presidente”, expresó.

Schrupp dijo que este anuncio de incremento salarial responde a la manera prebendal en como el Movimiento al Socialismo (MAS) se acostumbró a manejar los recursos del Estado. Agregó que este incremento salarial es “para compara conciencias” y con miras a las elecciones del 2025.

El presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, Jorge Akamine, manifestó que no debería aplicarse el incremento salarial para el sector público, puesto que ya tiene buenos salarios y aparte reciben muchos beneficios. Agregó que habrá un incremento del déficit fiscal del gasto público, porque de muchos funcionarios, como el caso de Arce, que tiene más de 20 años de antigüedad sus sueldo incrementarán considerablemente.

“Si para el mes de marzo los del Gobierno ya tuvieron problemas para pagar salarios, con el incremento habrá un mayor déficit. Estamos el números rojos, no debería haber incremento para el sector público. Los sueldos del Presidente y de las altas esferas del Gobierno debería disminuir, son salarios muy altos los que ganan en la función pública, por eso quieren entrar a la función pública. Ellos ganan muy bien y tienen muchos beneficios, mientras el país está en desaceleración económica”, sostuvo.