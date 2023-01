Tras cinco horas de reunión en la Casa Grande del Pueblo entre el presidente Luis Arce, la Central Obrera Boliviana (COB) y el Pacto de Unidad, se determinó movilizaciones a nivel nacional desde el próximo lunes y se aguarda que no haya enfrentamientos entre bolivianos en esta gestión. Arce respaldo la decisión de las organizaciones sociales.

“Las organizaciones sociales estamos declarándonos en estado de emergencia, en movilización permanente en los nueve departamentos. La COB y el Pacto de Unidad el día lunes ya estamos sacando los comunicados, instructivos, a nivel nacional”, señaló Juan Carlos Huarachi, secretario ejecutivo de la COB.

Señaló que se hizo una reunión de emergencia para analizar la coyuntura actual y los conflictos que están ocurriendo en Santa Cruz. En ese sentido, dijo que las organizaciones sociales decidieron iniciar movilizaciones y concentraciones desde el lunes, frente a intentos de desestabilización al gobierno de Luis Arce Catacora.

“Llamamos a la reflexión, no llegar a la confrontación, más al contrario, llamamos a la paz, a la unidad, que este 2023 más bien sea una gestión de unidad, de transparencia, de armonía y que los bolivianos no nos enfrentamos, no haya confrontación entre hermanos, entre bolivianos”, indicó.