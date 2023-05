Con la mayoría del Movimiento Al Socialismo (MAS) y en una sesión maratónica, la Cámara de Senadores aprobó en grande y detalle el proyecto de Ley de Compra de Oro destinado al Fortalecimiento de las Reservas Internacionales. La norma fue sancionada y remitida al Ejecutivo para su promulgación.

“Habiéndose aprobado en sus dos estaciones en grande y en detalle y siendo la Cámara de Senadores cámara revisora queda sancionada la presente ley, remitase al Órgano Ejecutivo para fines constitucionales de promulgación”, señaló el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez.

Los nueve artículos fueron aprobados por la mayoría de los legisladores del MAS presentes en la sesión, así como las disposiciones transitorias hasta pasada las 00:02 de este viernes.

Luego, con 18 votos, se aprobó la disposición abrogatoria única en su estación en detalle.

La oposición expresó su rechazó a la normativa, debido a que no existe control a la minería ilegal que provoca daños ambientales serios. También se puso en cuestión el impuesto de la minería por la explotación del oro y que se deje al gobierno sin ningún tipo de fiscalización en el manejo de los recursos. Además, se criticó que con la norma, se quite al Legislativo la atribución de fiscalizar y autorizar el manejo de las reservas.

“Yo quería hacer notar la desvalorización de nuestro rol de fiscalización y que ellos lo van a hacer, no quiero decir que lo vayan a hacer mal o bien ese no es el punto, el punto aquí es que no vamos nosotros a poder controlar”, señaló la senadora de Comunidad Ciudadana (MAS), Daly Santa María.

En CC no creen que el Ministerio de Economía informe con transparencia sobre el manejo de las reservas, pese a que hay el compromiso de que el BCB informe cada cuatro meses sobre este tema. Rechazaron el artículo 9 del proyecto de ley y propusieron que se tome en cuenta la contrapropuesta que hizo la senadora Silvia Salame para ajustar el mismo.

“Esta ley ha sido aprobada de manera inadecuada en Diputado y aquí también y queremos dejar eso bien establecido, además del voto en bloque y negativo y clarísimos y argumentado de Comunidad Ciudadana”, manifestó la senadora de CC, Cecilia Requena.

En cambio, el MAS volvió a acusar a la oposición de solo buscar culpables y de apostar que exista una crisis económica en el país. Además, los senadores oficialistas rechazaron que se les diga que evistas y arcistas aprobaron la norma, consideran que en esta instancia el MAS mantiene la unidad.

“Yo creo que todos somos bolivianos y todos debemos pensar en la patria, y no a título personal, y peor todavía de decir que Bolivia va a entrar en crisis, vamos a estar lamentando, que hay que explicar al pueblo. Nosotros hemos venido electos por el pueblo con voto popular”, remarcó la senadora del partido azul Virginia Velasco.

Por su parte, el senador masista Hilarión Mamani quedó inconforme con la explicación que dio el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, por no dar datos concretos sobre las reservas del oro. Sin embargo, aprobó la norma porque considera que hay que salvar al país de esta situación adversa.

“Creo que, aunque discutamos, lo que estemos haciendo, en vano vamos a debatir, yo creo que, como dicen somos mayoría vamos a aprobar, ya nos hemos dado línea para aprobar, porque si no estaríamos aprobando, también estaríamos traicionando a nuestra querida patria y a nuestro instrumento político”, manifestó Mamani.

Durante la jornada del jueves, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, y el presidente a.i. del Banco Central de Bolivia (BCB), Edwin Rojas, acudieron a la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Senadores donde el proyecto de Ley fue aprobado tras una explicación de ambas autoridades, sobre los alcances y beneficios de la nueva norma.

Según el Legislativo, la ley del oro establece que el BCB deberá presentar informes periódicos (cada cuatro meses) a la Asamblea Legislativa, sobre los resultados de las operaciones internacionales con las reservas de oro.

Asimismo, se establece que el Ente Emisor deberá mantener en sus bóvedas 22 toneladas de oro de manera permanente mientras que el resto podrá ser monetizado en divisas y/o en su caso comprar oro si esto conviene al Estado. En caso de pignoración del oro de reserva, el BCB deberá contar con la autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional.