Concejal del MAS advierte que si Arce no es invitado a Fexpocruz, la militancia no asistirá a la feria

El concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS) José Quiroz advirtió este martes que si el presidente Luis Arce Catacora no es invitado a la Fexpocruz, la militancia de ese partido no asistirá a la muestra ferial que se inaugurará el 16 de septiembre próximo.

“Si no le invitan (al presidente Arce) a la Fexpo, ellos pierden. Nosotros no vamos a ir ni toda la militancia y para ello se emitirá una instrucción. Ellos pierden porque ya no tendrán ingresos por las entradas que son de 50 o 70 bolivianos”, señaló Quiroz, citado por Gigavisión.

Dijo que van a consultar al mandatario si se dirigirá al departamento de Santa Cruz, y de ser así, los militantes del MAS lo van a recibir. Incluso no descartan en organizar una feria paralela.