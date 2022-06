Concejales del MAS y R-2025 se agarran a golpes en sesión del Concejo de Sucre

Cortés exponía sus argumentos para exigir la petición de informe ante presuntas irregularidades y la demora en la presentación del proyecto por parte del alcalde Enrique Leaño.

Luego de intervenir en las diferencias de ambos concejales, su homólogo de Chuquisaca Somos Todos, Gonzalo Pallares, lamentó el comportamiento de ambos. “Es lamentable, no pueden comportarse así, hay un mecanismo de comportamiento”.

En su defensa, Sandy manifestó que en el Concejo Municipal trataban un tema para que se ponga en votación, que implica que cada uno de los concejales manifiesten su aceptación o su rechazo; fue cuando tomó la palabra Cortés, quien emitió sus observaciones de manera anticipada.

“Es cuando el concejal Pino se para, empieza a vociferar y a emitir insultos y es algo que no se lo voy a permitir porque me insultó de manera personal, mellando mi dignidad como tal y es cuando me desafía a agarrarnos a golpes y es cuando me paré y pasó lo que pasó”, indicó Sandy en contacto con Fides.