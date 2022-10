Concluye el encuentro plurinacional sin fecha para el censo y se mantiene el paro

En esta jornada, el denominado “encuentro plurinacional” por el censo concluyó sin fijar aún la fecha del Censo Nacional de Población y Vivienda; se dictó un cuarto intermedio hasta que se elija una de las propuestas planteadas. El Gobierno responsabilizó a la representación de Santa Cruz para que no se avance en la fecha del censo; los aludidos alegaron que harán las consultas al Comité Interinstitucional, pero que se mantiene el paro cívico.

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó sobre las conclusiones del encuentro y culpó a los dos representantes de Santa Cruz por impedir que se fije la fecha del censo hoy, ya que no tenían poder de decisión y pidieron un día para hacer las consultas. Dijo que por ese motivo se dictó un cuarto intermedio y se aguarda la respuesta de Santa Cruz.

“Por lo tanto, nuestro país aguante hasta el día de mañana, lamentamos que se aguarde hasta mañana, porque hoy hay enfrentamientos en nuestro departamento de Santa Cruz (...) Lamentamos nuevamente que hoy no se haya tomado esa decisión (de elegir una propuesta), pues se haya venido sin capacidad de decisión, que hoy lamentablemente no se haya podido dar una respuesta a todo el pueblo cruceño por dos personas (representantes de Santa Cruz) que hoy no quisieran dar una respuesta a todo el resto de autoridades presentes”, indicó Prada.

Prada destacó dos propuestas: la primera, la del Gobierno, que fija el censo para abril de 2024 y la distribución de los recursos para octubre de ese año; la segunda plantea que se deje abierta la fecha de determinación del censo y que la misma sea definida por una comisión técnica.