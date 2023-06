Evidencias involucran a 4 instituciones y Gobierno admite penetración del narco; condenan a Rómulo Calvo a dos años de prisión por caso wiphala; Exmilitares advierten de más presencia militar venezolana; piden respetar la CPE. Página Siete le presenta algunas de las noticias más relevantes a esta hora:

- Evidencias involucran a 4 instituciones y Gobierno admite penetración del narco

Las evidencias y declaraciones de implicados en el caso del narcovuelo, en el que se transportó 478 kilos de cocaína desde el aeropuerto de Viru Viru a España, involucran al personal de cuatro instituciones del Estado, cuyos responsables incurrieron en contradicciones sobre el borrado de los videos de las cámaras de seguridad del día en el que se cargó la droga en un avión de BOA. Finalmente, el ministro Eduardo Del Castillo admitió que una “mafia internacional” del narco penetró al Gobierno por medio de funcionarios de distintas entidades.

- Condenan a Rómulo Calvo a dos años de prisión por caso wiphala

El juez Alberto Moreira condenó este martes a dos años de prisión al ex líder cívico Rómulo Calvo, acusado por agravio y ultraje a la wiphala. “Por qué no me dejan (salir). Cómo va a ser justo (la sentencia) por algo que no estuve presente, cómo va ser justo, es una imposición, es una injusticia y no me dejan salir ahora”, reclamó Calvo a la conclusión de la audiencia.

- En 7 ocasiones, Añez y Camacho recibieron apoyo internacional para ser liberados; masistas ven injerencia

La comunidad internacional se pronunció al menos en siete ocasiones por la libertad de la expresidenta Jeanine Añez y recientemente también abogaron por el gobernador Luis Fernando Camacho. El último provino de 26 senadores de Chile, ante ello diputados masistas denunciaron “injerencia chilena” y exigieron que la Cancillería se pronuncie.

- Cochabamba arde en pugnas: concejala es internada tras ser golpeada por turba

Cochabamba vivió ayer uno de los días más violentos. La concejala Claudia Flores, a quien la bancada afín al alcalde Manfred Reyes Villa la acusa de “tránsfuga”, fue internada en un centro de salud luego de ser golpeada por una turba de sectores afines al burgomaestre. Sufrió varias heridas y fue evacuada en una ambulancia.

- Exmilitares advierten de más presencia militar venezolana; piden respetar la CPE

Exmilitares bolivianos advirtieron del ingreso de otro contingente de militares venezolanos a territorio boliviano. Se prevé que los uniformados extranjeros lleguen al país el 10 de junio y bajo la misma modalidad, es decir, sin comunicar ni pedir autorización del Órgano Legislativo. Exigen que se respete la Constitución Política del Estado (CPE).

- Hernán Piquín: “Cantamos con el movimiento del cuerpo”

Hernán Piquín volvió a Bolivia después de nueve años y lo hace con regalos: presentará el espectáculo The Show Must Go On (El show debe continuar). La obra lleva a la danza la vida del cantante Freddie Mercury a través de 22 canciones icónicas.

- Bolívar pasa a octavos con autoridad

Después de nueve años, Bolívar pudo finalmente esta noche conseguir la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores al derrotar por 2-0 a Cerro Porteño, en el estadio Hernando Siles.