Conflicto: frentes aceptan la ley del censo, pero la fecha es el escollo

Desde una facción del oficialismo señalan que las propuestas de ley serán puestas en consideración. La bancada de Cochabamba, en cambio, señala que no aprobará ningún proyecto normativo sobre el censo.

“La comisión lo analizará técnica y jurídicamente, no sé cuál es el apuro de la oposición, porque ya hay un decreto que garantiza el censo en 2024 (...). Vamos a garantizar el censo 2024, (sobre los proyectos) no voy a adelantar nada”, aseveró el legislador.

No obstante, luego de conocer las propuestas que plantean un censo en 2023, en contrasentido al Decreto Supremo 4824, el legislador dijo que el tema será considerado pero que la comisión a la que será derivada verá su viabilidad.

El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Andrés Flores, en la mañana de ayer dijo que no iba a trabar un proyecto de ley que aborde la distribución de escaños.

“Esta ley que me están dando, como todas las leyes, ustedes saben hay un procedimiento, en los próximos días vamos a conformar las comisiones y por supuesto la ley ingresará a la ventanilla como corresponde. Me he comprometido públicamente esta mañana que toda ley que llegue a esta Cámara de Diputados será analizada, será tratada, será procesada de acuerdo a reglamento”, enfatizó Mercado.

Por su parte, el diputado oficialista Héctor Arce, del ala evista, manifestó que la bancada de Cochabamba rechazará todo proyecto de ley sobre el censo, porque hay un decreto.

“Como bancada de Cochabamba hemos analizado, no corresponde una ley para tema de determinar el tema de fecha, escaños o recursos. Hemos hecho una revisión de todos los censos y todos fueron atribución del Presidente. Esa ley sobre el censo, venga de quien venga, no va a prosperar”, aseguró.

Un proyecto unificado

La pasada jornada, el asesor jurídico del Comité Interinstitucional Impulsor del Censo 2023, José Luis Santisteban, dio a conocer la propuesta de proyecto de ley.

“El Tribunal Supremo Electoral, en base a los nuevos datos del censo (...) emitidos por el INE procederá de inmediato a la elaboración del proyecto de ley de nueva composición y distribución de escaños entre departamentos”, se lee en parte del documento.

Esta propuesta, junto a la de los parlamentarios cruceños, será analizada en reunión del Comité Interinstitucional y se presentará un solo proyecto de ley desde Santa Cruz, que según explicaron las autoridades y representantes locales, recogerá las demandas del cabildo cruceño del domingo.