“Lamentablemente quienes manejan gas son el Ejército y otros, entonces nosotros como organizaciones sociales no manejamos ningún gas, pero hemos podido ver con claridad que nuestras hermanas han dicho en las redes sociales cómo se han ido infiltrando funcionarios públicos, simplemente no podemos actuar de esta forma”, acusó.

Una de las señaladas de dividir a la organización departamental es la ministra de Culturas, Sabina Orellana, quien habría repartido credenciales falsas a dirigentes para que la nueva líder de esa organización sea del banco arcista.

No obstante, la ministra Orellana negó las acusaciones y anunció que presentará una querella para dar con los responsables de “atentar” contra la vida de dirigentes de la organización social.

“Estoy presentando una querella donde corresponde, para que se haga una investigación por las instancias correspondientes, para que se pueda encontrar a los responsables que han atentado contra la vida de las compañeras de las 16 provincias (de Cochabamba)”, dijo esta mañana en rueda de prensa.

Afirmó que ella no tuvo nada que ver con el conflicto y que tampoco se encontraba en el lugar sino que acompañaba al vicepresidente David Choquehuanca en un acto realizado en el municipio de Cocapata.

“Yo soy de Cochabamba, soy miembro, una afiliada más de esta organización desde mi comunidad, por eso he venido a aclarar, tienen que demostrarme en qué momento y dónde he impreso (las credenciales). Yo quiero decirle a la hermana Isabel Domínguez, no calumnie, hermana, nosotros sabemos quiénes somos y es el momento de ponerle un coto a todo esto, no perjudiquemos a la organización de mujeres”, demandó a su otrora compañera.

María Eugenia Ledezma, del bloque evista, insistió en que este hecho debe ser investigado y no puede quedar en la impunidad. “Se tiene que mantener las estructuras orgánicas de las organizaciones, no tienen por qué participar funcionarios públicos”.

El diputado evita Héctor Arce, por su parte, lamentó la “actitud perversa y divisionista a la cabeza de algunas ministras, viceministros, servidores públicos, quienes han llevado a este fracaso de este congreso”.