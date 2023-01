“El Congreso de la República acuerda: expresar su rechazo contundente a las constantes declaraciones públicas de intromisión e injerencia en los asuntos que son de la jurisdicción interna del Perú por parte del señor Evo Morales Ayma; declarar persona non grata al señor Evo Morales Ayma en el territorio nacional, por sus constantes incitaciones en la política nacional, las mismas que buscan desequilibrar el orden interno del país, en especial la zona sur del Perú”, consta en la moción, que se dio lectura previo a la votación.

El pleno del Congreso de Perú aprobó este jueves una moción que solicitaba declarar a Evo Morales persona non grata. La misma fue aprobada por 74 votos a favor, 40 en contra y 4 abstenciones.

Al respecto, el congresista Alejandro Cavero (Avanza País) aseveró: “No debería sorprendernos que el abogado de Evo Morales es nada menos que el exviceministro de Pedro Castillo, con lo cual es clarísimo que hay una relación con Morales (....). Señor presidente, Bolivia es un país con presos políticos en este momento, la expresidenta (Jeanine) Añez está presa, igual que el gobernador de Santa Cruz, entonces el señor Evo Morales ha venido acá a buscar dividir nuestro país y esto no es nuevo, por tanto, se lo debe declarar persona no grata”.

“En la presente moción que declara a Evo Morales persona non grata, entre otras consideraciones, se expresa el rechazó a todo tipo de injerencia a través de eventos partidarios, mensajes en redes sociales y otros que se vienen dando en la política del Perú”, dijo Alva Prieto, al dar lectura de la justificación de la moción propuesta.

“Esta moción que se plantea, se observa más como una inmadurez puesto que nosotros desde el parlamento, por no decir en muchas oportunidades, de manera constante nos dedicamos a lo que sucede en otros países y de lo que sucede con otros gobiernos, pero no queremos que nadie ponga su mirada en nuestro país. Eso es poco serio señor presidente, hablamos de Bolivia, de Chile, Argentina, de Brasil, pero cuando nos tocan, parecemos ese niño malcriado del colegio (....)”, señaló el parlamentario.

En rechazo a la propuesta se manifestó el congresista Víctor Cutipa (Perú Libre), quien observó que se quiera declarar persona non grata a Morales, cuando en Perú también se habla de gobiernos de otros países.

“La Constitución es clara y las relaciones internacionales, si esas expresiones han servido para exacerbar los diferentes sentimientos, no son bienvenidas en el Perú. La casa se respeta en Perú, eso no significa limitar la libertad de expresión, pero esa opinión debe ser enmarcada dentro de esa política de Gobierno que corresponde a nuestras autoridades”, consideró Aragón.

En la misma línea se expresó su colega Jorge Coayla: “No puede ser posible que en esta convulsión social se priorice esta moción sobre la declaratoria de persona non grata contra Morales, que es un personaje que no tiene cargo público en el Gobierno en Bolivia y cuyas declaraciones no tienen impacto jurídico en nuestro país”.

El exgobernante boliviano estuvo muy activo en las redes sociales con opiniones sobre la crisis en Perú y mensajes para defender a Pedro Castillo desde su destitución por el Congreso tras intentar dar un golpe de Estado, el 7 de diciembre pasado.

A consecuencia de ello, en reiteradas ocasiones las autoridades peruanas criticaron lo que consideraron como “injerencia” por parte de Morales. Incluso, el congresista Jorge Montoya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía en su contra por el delito de “atentado contra la integridad nacional”.

Además, recientemente se acusó a los Ponchos Rojos, agrupación mayormente afín a Evo Morales, y a otras figuras bolivianas de ingresar armas y municiones a Perú. Precisamente esta mañana, el vicecanciller Freddy Mamani afirmó que Bolivia remitió “los reclamos correspondientes” sobre dichas afirmaciones y negó que se estuviera haciendo dicho traslado de armamento.