Si la motivación e inspiración soy yo, creánme que para mí la inspiración son los niños. Me motiva su deseo de salir adelante y me recuerda cómo buscaba modos para sobresalir. Para mí es una motivación representar a Bolivia y a los niños del país.

La verdad es que espero que al año mejoren las condiciones de apoyo en Bolivia; que sea un apoyo constante. No está descartado que yo acepte jugar por otro país. Las ofertas están ahí. No las estoy aceptando, pero están ahí.

Este año tuve el apoyo del Ministerio de Deportes. Estos últimos meses me ayudó bastante con los pasajes. El compromiso está ahí y el compromiso de que puedan apoyarnos a nosotros y a todo el ráquet para tener competencia internacional, que nos falta. Tengo ofertas de otros países, pero todo el apoyo que recibí de la gente me hizo sentir más boliviano y concentrarme más en lo que amo y representar a mi país. El apoyo es fundamental, la pasión y el sentimiento siempre estará por Bolivia.

¿Por qué deja abierta la posibilidad?

Por el tema de apoyo. La verdad, envidio mucho a la gente de otros países. El respaldo a sus deportistas no es previo a un campeonato. Ellos tienen un calendario y dan todo el respaldo. Mi perspectiva en cuanto a representar al país estará siempre, pero no es muy seguro. Desde hace mucho tiempo mis papás me están apoyando y, obviamente, no puedo seguir así. Desde hace algún tiempo, los viajes son con mis recursos y realmente, en algún momento, tengo que recompensar a mis papás, que me han dado mucho.

Todas estas cosas que estoy diciendo son fuertes, pero cualquier persona que no tiene apoyo es difícil que continúe. Antes decía que soy 100% boliviano, pero esta vez, por más que ame a Bolivia, no podré seguir financiando los viajes para competir. Lo máximo que puedo ganar, si salgo campeón, son 5.000 dólares. De ese dinero tengo que pensar en invertir para el próximo torneo. Tengo que restar el vuelo internacional que tengo. En este deporte no se gana y se invierte mucho.