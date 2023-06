El experto en diplomacia y diputado de Comunidad Ciudadana (CC) Gustavo Aliaga afirmó que la designación de Lidia Patty es “política” y cuestionó la misma por el “momento complicado” entre Bolivia y Perú a causa del proceso contra el expresidente Evo Morales. Alertó incluso que la seguridad de la funcionaria de la Cancillería puede estar en riesgo.

“Este es un momento complicado para mandar a una funcionaria de carácter político, porque la Fiscalía Provincial de Puno ha dispuesto abrir una investigación al expresidente Evo Morales por traición a la patria en modalidad de atentado contra la integridad nacional. Por lo que está pasando en Perú, esta no es una decisión medianamente inteligente. ¿Por qué ponerla en peligro a la señora Patty? Ella no es personal diplomático de carrera. ¿Usted cree que no va hacer alguna declaración que no sea provocativa?”, cuestionó.

El legislador dijo que el gobierno de Luis Arce cometió una insensatez al llevar a Patty a Puno “y una irresponsabilidad de provocar a Perú y no cuidar la seguridad de la funciona”.